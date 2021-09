2003年港姐冠軍曹敏莉 (Mandy) 於9月2日剛度過了39歲生日,連日來她先後與不少好友一起慶祝生日,亦有post相上IG同大家開心share。今日Mandy於IG又post了一張慶生靚相,今次是與1977年港姐冠軍朱玲玲一起慶祝。Mandy留言表示:「Happy Birthday to you ~ Happy Birthday to me ~ ~The most beautiful and elegant Miss Hong Kong, a role model to many of us 」她除了跟自己說生日快樂,還跟朱玲玲說生日快樂,因為9月7日是朱玲玲的63歲正日生日,所以趁機預祝齊齊吹蠟燭。正如Mandy所講,朱玲玲有最美港姐的美譽,即使快將64歲依然漂亮如昔,淡妝超凍齡靚樣搶晒Fo,兩人靠在一起似足兩姐妹,完全看不出年齡差。

