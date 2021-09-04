17歲落選港姐Ukei被指扮富貴用假貨　附名牌袋收據激動否認傳聞

17歲落選港姐張曉祺（Ukei）最近是非一籮籮，表面相當富貴的她竟被網民踢爆疑用假名牌手袋，目的是扮有錢人搏入上流社會。翻看Ukei的社交平台，大部份的照片不外乎都是吃喝玩樂，她又不時曬出名牌手袋以及經常在豪宅內拍照。年紀輕輕已過着名媛般的生活，不少人認為她必定是出身富貴的有錢女。



17歲落選港姐Ukei最近是非一籮籮，表面相當富貴的她竟被網民踢爆疑用假名牌手袋，目的是扮有錢人搏入上流社會。（IG/ @u_keik）

有眼利的網民卻指出Ukei疑用冒牌手袋，更貼出真貨照片作對比直指有明顯分別。就以Ukei的白金色LADY DIOR手袋為例，「DIOR」金屬鎖匙扣只見到字母「R」，而真貨則有「DIOR」四個字母兼有白色皮革襯底，看上去的確有明顯分別。不單只手袋，網民更說Ukei的名牌頸巾、拖鞋等通通都是假貨。

就以Ukei的白金色LADY DIOR手袋為例，「DIOR」金屬鎖匙扣只見到字母「R」，而真貨則有「DIOR」四個字母兼有白色皮革襯底，看上去的確有明顯分別。（IG/ @u_keik）

面對網民的質疑，Ukei接受《香港01》訪問時激動否認更直言：「如果我Ukei用假嘢就俾雷劈！」她附上於上月購買名牌BVLGARI，價值$29,000手袋的收據力證沒有買假貨。Ukei亦指自己是圓方ELEMENTS Club的會員，根據圓方官網顯示，成為會員的資格是以電子貨幣購物消費滿港幣$60,000或以上，或30日內累積滿港幣$100,000或以上，而每消費港幣$1可獲1奬賞積分。在Ukei的截圖中看到，她的會員帳戶有401,860積分，而積分紀錄中顯示她曾購買FENDI、DIOR，GUCCI等等的名牌。單憑照片的確很難為手袋的真偽下定論，不過Ukei就激動澄清自己所用的是千真萬確的真貨。

點撃睇Ukei富貴生活以及附上收據力證沒有買假貨：

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