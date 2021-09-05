何超蓮出賣阿媽　67歲三太近況曝光素顏幸福肥網民驚呼：唔認得

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮因為要陪伴男友竇驍，近月經常逗留在內地，而她媽媽三太陳婉珍早前就到上海探望她。昨日超蓮就於抖音post了一條短片，記錄三太與她在上海吃喝玩樂的點滴，超蓮表示：「今天是我親愛的母親最後一頓在上海吃的飯。」鏡頭一轉就影住三太與親友在吃飯，素顏出鏡，一身短袖T恤配長褲Casual wear打扮的三太，正在大啖品嘗美食，完全不顧儀態，顯得相當貼地，與以前出席社交界活動時的高貴形象，簡直判若兩人，現在更多了一份親切感。

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三太發現超蓮影她時即時耍手說：「唔好影我啦。」超蓮笑言：「好的，又被罵了。」可是她依然是出賣了媽媽並把片段公開了。吃飽飽後，她們一行人便坐車離開，超蓮送媽媽走，由竇驍負責做司機駕車。超蓮問坐在後座的媽媽兩星期的上海之旅怎樣，三太說：「幾好。」超蓮再問她：「何太，就嚟見到你啲貓喇，有咩感想？」三太面露燦爛笑容表示：「好開心。」網民的焦點全都落在三太身上，因為現年67歲的三太一向比較低調，近年已鮮有公開露面，片中的她明顯比前心廣體胖了，呈現幸福肥，再加上素顏，有網民表示：「認不出來」、「三太要減肥喇」、「好真實的老太太形象」、「好貼地好可愛」、「老了就是要胖胖的才好看」、「老了不用keep fit扮靚，只要過得舒服就好」。

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其實三太年輕時相當漂亮，氣質優雅，超蓮之後曾在IG出post貼了幾張照片，當中有跟猷啟的合照和童年照，見到超蓮小時候已長得好標緻，非常可愛。另一張相，就是她跟媽媽陳婉珍的相片，三太外表清秀，仙氣十足，身材也好Fit。

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