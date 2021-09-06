全民造星IV｜未選已成女團雛型？　5參賽者加埋驚變「車仔麵」

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》日前假九展舉行記者會，一直身份神秘的96名參賽者身份終於曝光。雖然節目仍然未正式播放，但每屆《造星》都總能引起網絡熱話，不少參賽者在「正式比賽」之前已經吸納到忠實的支持者。

今屆《造星》以打造女團為目標，並在96位參賽者中挑選團員，故此吸引到不少有舞蹈根基，甚至本身就已經是大型表演的舞蹈員參加，實力不容小覷！然而，個人特色亦非常重要，而今屆《造星》除了有「阿妹黨」先拔頭籌成為傳媒採訪的焦點之外，部分參賽者亦因為個人背景而成為話題，例如參賽專家趙展彤、任職醫生的黃雅慧以及曾到韓國發展的許軼等。

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而除了有藝人阿哥家姐的名氣加持、特別的個人背景之外，近日又有幾位名稱非常突出的參賽者成功吸引到網民注意，她們分別為2號的「咖喱」黃雅慧、17號的「阿蛋」黃詠霖、56號的「米線」鍾心悅、61號的「燒賣」曾業喬以及79號的「超酸」陳昭煊，五個名字加起來恰巧成為一碗超地道的香港美食「車仔麵」！

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