網傳「限籍令」禁用外籍藝人　資深內地經理人估計同錢有關

近日內地整肅娛樂圈風氣，針對粉絲圈及劣跡藝人出手，其後又傳出有「限籍令」，限制邀請擁有外國國籍的內地明星出活動、錄影，昨日（6日）謝霆鋒率先在向內地傳媒承認，正申請取消加拿大籍。

今日有台灣傳媒指，有資深內地節目經理人承認，有收過「限籍令」名單，但其實同期王力宏仍有為電影《爆機自由仁》（中譯：《失控玩家》）改編《蓋世英雄》成中文主題曲、潘瑋柏亦有真人騷《少年說唱計劃》播出，各種跡象顯示不似封殺。

王力宏最近為電影唱主題曲。（微博@王力宏工作室）

潘瑋柏的真人騷繼續播。（willpan23/IG）

據該經理人估計，新措施目的在於配合整頓娛圈，向非中國籍的明星查稅。因中國藝人稅額45%，非中國籍藝人問題更複雜，加上部份地區對工作室有稅務優惠，故希望從明星藝人着手，清查有沒有未報稅項等情形。