Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)近日上映,梁朝偉曝光度極高,頻頻有宣傳片段及專訪面世,今日他似乎拾回私人生活,在IG上載了一張滑浪結束準備上岸的相片,這位59歲的影帝絲毫不似擁有老態。其實《尚氣》仍在澳洲拍攝期間,偉仔老婆劉嘉玲亦上載過偉仔在人工滑浪場滑浪及玩滑板的片段,十分寫意。

梁朝偉上載新的滑浪相,拍完戲立即享受人生。(IG圖片)

+ 9

同場加映:《尚氣》陳法拉梁朝偉結婚照曝光 對比二人真實結婚相更傳統