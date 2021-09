Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)有不少港人熟悉面孔,包括討論度比主角劉思慕高出幾倍的梁朝偉、前TVB藝人陳法拉、楊紫瓊及元華等。

早前梁朝偉與陳法拉結婚相一幕,被形容為比二人真實結婚相更傳統,但原來這輯相已經惹人妒忌。陳法拉法籍老公Emmanuel Straschnov日前在Twitter貼出陳法拉與梁朝偉對望的劇照,語帶葡萄地留言:「如果我老婆可以咁望我……」獲陳法拉轉發並取笑:「當然你老公妒忌,你就知道自己做得有幾好。」

陳法拉轉發老公妒忌的帖子。(tittwer)

+ 3

+ 15

電影男主角劉思慕在電影上映前曾鬧過迪士尼:「我們不是實驗品,我們是被低估的失敗者。」今日他在Twitter貼出一張他有份影的舊素材相片,向批評者反擊:「我恥笑那些覺得我們會失敗的人。」

【尚氣】劉思慕霸氣反擊迪士尼:我們不是實驗品

劉思慕亦貼出自己以往影的素材相片,向批評者反擊。(Twitter)

同場加映:尚氣|外媒給予梁朝偉至高無上評價:超級英雄電影史上最佳演出