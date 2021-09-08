尚氣丨梁朝偉獲導演親身邀請演出　文武Ｘ死侍合作係下個目標

影帝梁朝偉在Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中成為最搶眼的角色，近日頻頻推出宣傳片。

偉仔希望有朝一日「文武」可以與死侍或Ironman合作。（影片截圖）

文武與死侍的組合好難想像。（《死侍：不死現身》劇照）

近日官方再有上載一段偉仔與DJ Donald（唐劍康）的對談片段，偉仔透露導演Destin Daniel Cretton親自邀請演出，但準備期間遇到一個難題：「開頭好神秘，只係講好少，故仔、角色都唔講，淨係知要做超級壞蛋，角色有好多面向，有啲年紀唔使打。」最終由於時間太少，未能似《一代宗師》般練習。

準備《尚氣》的時間少，不能似《一代宗師》練習一段時間。（《一代宗師》劇照）

偉仔沒有儲自己作品，亦不會翻看舊作。（影片截圖）

偉仔說本身有睇開Marvel電影，但沒有想像過會參與演出，Donald問到最想合作的角色，偉仔的答案有點出乎意料：「嘩，如果同Deadpool、Ironman都幾正！」Ｍarvel電影每個重要角色都有玩具，偉仔說意料之中：「我都估到喇！第一次見到覺得幾得意。」不過他說原來一直沒有儲自己作品的習慣：「我唔儲以前啲嘢，會送晒俾人。我唔會睇返自己啲嘢，我睇梗係會覺得可以再好啲，唔似一般觀眾咁享受，會諗邊啲位可以好啲。」同樣地，偉仔覺得《尚氣》仍有改善空間：「有一場戲可以再emotional啲！」不過為免劇透，答案最後竟然成為一個謎！

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