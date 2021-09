尚氣丨梁朝偉獲導演親身邀請演出　文武Ｘ死侍合作係下個目標

影帝梁朝偉在Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中成為最搶眼的角色,近日頻頻推出宣傳片。

偉仔希望有朝一日「文武」可以與死侍或Ironman合作。(影片截圖)

文武與死侍的組合好難想像。(《死侍:不死現身》劇照)

近日官方再有上載一段偉仔與DJ Donald(唐劍康)的對談片段,偉仔透露導演Destin Daniel Cretton親自邀請演出,但準備期間遇到一個難題:「開頭好神秘,只係講好少,故仔、角色都唔講,淨係知要做超級壞蛋,角色有好多面向,有啲年紀唔使打。」最終由於時間太少,未能似《一代宗師》般練習。

準備《尚氣》的時間少,不能似《一代宗師》練習一段時間。(《一代宗師》劇照)

偉仔沒有儲自己作品,亦不會翻看舊作。(影片截圖)

偉仔說本身有睇開Marvel電影,但沒有想像過會參與演出,Donald問到最想合作的角色,偉仔的答案有點出乎意料:「嘩,如果同Deadpool、Ironman都幾正!」Marvel電影每個重要角色都有玩具,偉仔說意料之中:「我都估到喇!第一次見到覺得幾得意。」不過他說原來一直沒有儲自己作品的習慣:「我唔儲以前啲嘢,會送晒俾人。我唔會睇返自己啲嘢,我睇梗係會覺得可以再好啲,唔似一般觀眾咁享受,會諗邊啲位可以好啲。」同樣地,偉仔覺得《尚氣》仍有改善空間:「有一場戲可以再emotional啲!」不過為免劇透,答案最後竟然成為一個謎!

