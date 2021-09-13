香港小姐2021｜關楓馨五強止步　有意加入娛圈：我對呢行都有興趣

《2021香港小姐競選》圓滿結束，今屆冠軍由8號宋宛穎奪得，而15號梁凱晴及14號邵初就分別獲得亞軍及季軍，可惜4號關楓馨（Fabienne）就大熱倒灶，三甲不入。現年26歲的Fabienne是關禮傑大女，因為「星二代」的身份而備受關注，而樣貌標緻的她由首輪面試至決賽當晚都表現出色，大方得體，甚有大將之風！



關禮傑大女關楓馨（Fabienne）大方得體，甚有大將之風！

Fabienne畢業於University of Southampton，讀教育系，大學畢業後，她到澳洲Working holiday一年，之後再於倫敦大學學院（UCL）攻讀碩士學位，主修兒童權益。其實兩年前已經盛傳Fabienne被游說參選港姐，但當時關禮傑表示希望女兒先完成學業，而Fabienne碩士畢業返港後選擇在疫市下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂卷，並開設Pop-up store親自Sell客，大受歡迎。

Fabienne碩士畢業返港後選擇在疫市下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂卷。（IG@tiffanyfabi）

今年Fabienne終於參選，她曾在接受《香港01》訪問時透露原因：「因為我覺得自己今年思想成熟咗，覺得自己今年可以嚟參選。（會唔會有壓力？）我覺得冇嘅，最緊要做好自己。（爸爸畀咩意見你？）做好自己本份，因為爸爸媽媽都好支持我。」繼承了父母優良基因的Fabienne外形出眾，整個參選過程都表現淡定，在準決賽當晚關禮傑更上台同囡囡一起彈鋼琴，相當驚喜！被視為奪冠大熱之一的Fabienne早前出席活動時，被選為「現場觀眾至Like佳麗」，可惜今晚在決賽中未能再下一城，五強止步。

在準決賽當晚關禮傑更上台同囡囡一起彈鋼琴，相當驚喜！（電視截圖）

Fabienne被選為「現場觀眾至Like佳麗」。（資料圖片）

點擊下圖重溫Fabienne參選過程：

+ 31

對於未來的發展，Fabienne曾自嘲身高不足，做Model無望，所以希望向演戲方面發展，她更直言想同爸爸父女檔拍劇，相信未來絕對有機會！雖然Fabienne最後落選，但她在賽後接受娛樂新聞台訪問時，就直言對自己的表現都好滿意，並感謝父母的支持：「佢哋都有同我講做好自己就得，唔需要諗咁多嘢，因為做好自己本分其實就冇嘢會後悔。（有冇講定第一件事要做啲乜嘢呀？）瞓覺同食嘢！我已經寫好咗個List，最想食生果、芋圓、糯米糍、炒飯呀，乜都有。（入呢個圈嘅興趣大唔大呀？）我對呢行都有興趣嘅，如果以後有啱嘅機會我都希望可以試下。」

Fabienne五強止步。（電視截圖）

+ 19

香港小姐2021紅地氈｜炎明熹姚焯菲不怯場 陳楨怡謝嘉怡性感搶鏡

香港小姐2021｜換足六套衫夠誠意 重溫決賽佳麗戰衣性感高貴並重