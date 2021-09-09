澎恰恰深夜留言：今晚是我人生最後一夜　曾欠債破億突然人間蒸發

澎恰恰去年爆出欠債數億，宣布破產，沒想到昨天朋友收到他訊息，「今晚是我人生最後一夜」，震驚不已，再也聯絡不上人。
據「自由時報」報導，澎恰恰最近跟沈玉琳前女友佩真合作直播，兩人雖不太熟，過程中澎恰恰仍開口向她借了46萬（台幣、下同），表示10天內還錢，但後來沒消息，佩真也沒跟他要，佩真昨天突然收到澎恰恰的「人生最後一夜」的訊息，嚇到大哭，也找不到他人。
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澎恰恰欠債高達2.4億，這段期間雖努力工作還債，但因為疫情活動多數取消，工作量不大，錢滾下來壓力讓人無法承受，記者剛試圖聯絡澎恰恰，但他關機，而妻子、兒子皮皮則手機一直有通，卻不接電話，媒體也都開始狂打，在中秋前夕突然消失，讓人相當擔心。
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