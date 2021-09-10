陳零九新冠肺炎初癒卻留恐佈後遺症：身體僅恢復60%！難全面復工

陳零九、婁峻碩和黃偉晉近日受邀擔任公益大使，3人自5月底後都沒見過面、只透過線上互動，當天見面直喊興奮，婁峻碩與黃偉晉都發現陳零九瘦了不少，陳零九病癒後留下自律神經失調後遺症，以致無法全面正常復工。



對於接種疫苗還在觀望中，希望先調適好身體狀況再決定，也無奈「我中了（新冠）不就等於打第一針了」。

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陳零九透露自律神經失調雖食慾正常，但因讓他身體隨時都在警戒狀態，也因此瘦了4kg，求助電療、身心科等療程，「我有請小賴帶我去找老師收驚，但老師因為疫情的關係還沒有開」，他自覺身體狀況僅恢復六、七成，連和婁峻碩去健身，回家後手部關節緊繃許久，靠冥想與呼吸調適許久，被婁峻碩與黃偉晉猛虧是因為太久沒運動。

他坦言在防疫旅館時最煎熬，因為疏忽導致輿論壓力、擔心傳染給身邊的夥伴和對病毒的恐懼，尤其看到女友呼呼PO文為他發聲與打氣，他更看了感動留下男兒淚，現在女友也花許多時間陪他，甚至會幫他按摩指尖，被婁峻碩與黃偉晉猛虧很爽，他連忙解釋：「我那時候真的很慘耶，躺在床上很痛苦，找不出生病的原因，沒東西可以救。」

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患難見真情是否動了結婚念頭？他說：「我現在這時間適合嗎？這我們討論過、想法一致，就是順其自然，我們過得很開心，給個名分怕關係會有變化」。

而婁峻碩與女友焦凡凡14日要一起過生日，他透露活動後就要去挑女友生日禮物，到時2人應該就是吃飯慶生，問到禮物會去選戒指？他直呼：「戒指不可能啦！太早了。」2人對結婚也是順其自然，想先把現階段工作做好，因女友焦凡凡日前推出首支單曲「拜託拜託給我一口」，婁峻碩不忘先幫她向媒體拜碼頭，「拜託到時候手下留情、多多幫忙」，可說是最稱職「賢內助」。

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五堅情台北小巨蛋開唱計畫仍在延期中，目前尚未有重啟的時間點，而他們下周除了將推出新的音樂作品，也將合體進棚錄製「娛百」，對於防疫嚴陣以待，婁峻碩也透露成了「自捅快篩界的高手」，因仍在進行音樂工作，因此常會自行快篩，「我超會自捅、很深」。

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