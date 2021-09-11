舊日的足跡｜魏駿傑曾想自殺　憶與滕麗名九年情：佢愈紅我愈避

魏駿傑後生時相當有型靚仔。(微博圖片)

魏駿傑不經不覺已入行 30 年，歷經人生高低起跌，接受《舊日的足跡》車淑梅訪問時談及近年的人生低潮，透露曾想過自殺：「2020 年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，我個女救返我，因當時我想起佢唔可以冇咗我，我將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀我個女知，我喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。」

魏駿傑一家三口合照，可惜此情不再。（微博：＠魏駿傑Marco）

對於離婚一事，魏駿傑指自己做足爸爸本份，卻不是滿分老公：「我離婚冇講邊個啱邊個錯，其實我哋都開心過。離婚係因為人會變，我變得太離譜，淨係掛住湊女而忽略咗佢？就當係啦！大家好落台。我係個好悶嘅老公，係一個 110 分嘅爸爸，30 分嘅老公。其實我都有啲嘢做得唔錯，每年情人節我都會整心形牛扒，旁邊圍住兩隻大龍蝦，又會送花，做足咁多年！但係，有啲事情察覺到可以解決，但有時察覺唔到，發覺時已經無咗……。」魏駿傑說打算公開招親，雙方可以共同生活，但未必會結婚，還指曾向女兒提及，沒料到她的反應很大：「唔得㗎！你淨係可以愛我一個！」

魏駿傑與前妻的舊照

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魏駿傑在無綫電視 16 年，最為人熟悉的是在劇集《陀槍師姐》中飾演陳三元的丈夫程峰。《陀槍師姐》令他與滕麗名走在一起，也因為此劇兩人於 2008 年分手：「我北上發展，有 30%係因為佢，70%係見到內地嘅發展。我哋拍拖九年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。但後來忽然間唔知點解大家冇咗感覺，就好似結咗婚 90 年……原來太投入劇中嘅情感戲會傷害到自己，我冇諗過真係結婚，我怕我分唔清係做戲定係真。人家會以為係藉口，我當然係真心愛佢，一定係，否則唔會（拍拖）八、九年，大家好期待我哋結成一對，但我成日都想做普通人，點解要做金童玉女？佢好紅，一定紅過我，佢愈嚟愈紅，我就愈嚟愈避，所以我就 let go，唔好害咗佢……『喺現實生活中我唔知道點樣對人好』，呢一句（說話）概括咗我 16 年嚟喺 TVB 嘅經歷，所以我奉勸年青人，如果你嘅內心唔夠強大，唔好隨便入行。」

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）

回想這段情魏駿傑都相當感慨：「（滕麗名）其實都係受害者，現實生活中好懂得愛我，係我配唔起佢。而家佢成為朱太，我好開心！我見到人家幸福我就開心。」今年初上演的《陀槍師姐 2021》，魏駿傑並沒有獲邀參演：「佢哋冇叫我，叫我都唔會去，因為只有滕麗名唔夠，一定要有歐陽震華、關詠荷，所以我唔認同佢（這劇集）係《陀槍師姐》。有冇魏駿傑都冇所謂，不過就算搵我，我一定 say no！」