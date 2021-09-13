三上悠亞微博穿漢服影片被指辱華！　內地網民批評：沒有這種穿法

文化程度的界線，在每個國家接受度都不同，特別是公眾人物的一言一行皆受到放大鏡檢視。日前，三上悠亞就在微博發佈「穿漢服影片」受到網友撻伐。
三上悠亞日前在微博發佈「穿漢服影片」並說道：「和服可愛」。想不到被大陸網友撻伐：「別辱我華服」、「不穿和服穿漢服，日本人不會針對你嗎」？更有網民拿出歷史表示道：「中國上下五千年的文化歷史，教的是禮義廉恥，忠君愛國，上孝下親，沒有這種穿法」亦是說明三上悠亞穿著過於暴露。
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但綜觀整個留言區，並非大陸網友評論一面倒，還是有另一派言論認為許多人說法過於激進指出：「別再當井底之蛙」、「什麼時候有這種題材的作品」。支持三上悠亞言論。
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