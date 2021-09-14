黑澀會誰大紅大紫？網民點名丫頭賺最多　呼聲最高竟是這個美眉

2005年開播的《我愛黑澀會》，是一檔招募多位青少女參加演出，以養成明星為目標的綜藝節目，同時也是不少人的經典回憶。網友好奇，十幾年後的節目班底，有誰是真的飛黃騰達的？其中呼聲最高的是這五人。



有台灣網友9月12日至PTT發文，以「黑澀會有誰真正大紅大紫的嗎」為題，節目距今十幾年，黑澀會妹妹都已長大，但有誰是真的很紅、有代表作。除了嫁給歌手周杰倫的昆凌以外，還有當綜藝節目固定班底的不算，「有沒有誰是紅到每張專輯大賣或每部偶像劇和電影都很賣座的」？

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許多網友留言，「薔薔」、「我個人覺得轉型MOMO兒童台（彤彤）那位真的最敬業」、「唯一支持黑澀會瑤瑤」、「鴨子和琳恩發展的也不錯吧，雖然不到大紅」、「徐凱希吧到最近才知道以前叫鴨子」、「蠻多都有維持一定的曝光度吧，算都混的不錯」、「梁文音」、「薔薔很好笑」。

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其中呼聲最高的，分別為丫頭、小薰、大牙、鬼鬼、勇兔，網友們認為「成就來說，丫頭也算吧」、「丫頭吧，飲料店好多間了，事業有成」

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「小薰不錯，演技一直有在自我要求提升」、「小薰連續兩年入圍金鐘獎」、「大牙現在有演八點檔天之驕女，還是很美」、「唯一支持大牙」

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「勇兔現在八點檔很紅」、「勇兔大牙有演本土8點黨，丫頭開了一堆副業」、「鬼鬼發展不錯吧還有好幾張個人專輯」、「鬼鬼算紅吧，紅到國外了」。

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