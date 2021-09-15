莉婭患蜂窩性組織炎：別忽視一個小小的蚊叮！蚊子3大最愛你要知

莉婭今年4月與台灣歌手謝和弦登記結婚，最近則帶著「女兒」燙燙出海旅遊，在臉書曬出多張美照，但實則是暈船吐慘，13日，莉婭又分享被蚊子叮到紅腫的照片，結果竟是變成了蜂窩性組織炎，讓她直呼「最近真的超弱」。



莉婭曬出她被蚊子叮後的照片，先是微紅，她則擦了藥膏，隔天卻整個腫起來，她看了台灣醫生後則必須吃抗生素、擦藥膏，沒想到又隔了一天竟變得超級腫痛，讓她直接打抗生素。

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莉婭分享自身經驗，有感而發說道：「不要輕忽一個小小的蚊子叮，當身體比較脆弱的時後就會導致恐怖的狀況。」並透露她最近暈船吐慘、打疫苗發燒，最近又蜂窩性組織炎，無奈道：最近真的超弱。

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