陳茵媺(Aimee)與陳豪結婚多年依然十分恩愛,兩人雖然育有三個小朋友,但仍會爭取時間享受二人世界。Aimee昨日於她的IG post了老公的靚相,並留言表示:「My heart still beats faster when he looks my way... is this normal?」 ( 當佢望住我時,我嘅心跳仍然會加速... 這是正常的嗎?) 真是閃盲人呀。而以老婆視覺影的相中,陳豪個樣明顯比前後生了不少,彷彿回春20年,有型又靚仔而且亦很Man。

