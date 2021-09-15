前港姐亞軍鍾沛枝撞樣朱千雪儼如兩姊妹　39歲逆齡靚樣散發少女味

現年39歲的鍾沛枝18歲時參選2001年香港小姐奪得亞軍而入行，雖然她已淡出娛樂圈多年，但她一直以來都keep得好好，甚至比選美時更靚，增添了一份高貴優雅的魅力。她不時會於社交網分享她的近況，日前她post的新相中樣貌就撞樣了朱千雪，相似度高達9成以上，儼如兩姊妹。不少網民都留言表示：「愈來愈美」、「真的很像朱千雪」、「有些像黎姿呢」。

呢個係朱千雪。(朱千雪ig)

鍾沛枝當年加入TVB後她被安排到收費台做主持，可惜出鏡、曝光率遠遠不及同屆冠軍楊思琦。她及後有參演少量劇集，《天涯俠醫》便是她入行的第二部作品。當初鍾沛枝參選港姐是為了完成媽媽的心願，同時又覺得收費台沒有人看，心灰意冷下決心離開TVB。當時年少氣盛的決定卻令鍾沛枝感到後悔，因為她的主持工作基本上每個月都爆騷，月入達到3至4萬，當年她提出離開時，公司亦有挽留。

鍾沛枝在《天涯俠醫》中飾演郭羨妮主診醫生，港姐出身的她轉行做美容。（影片截圖）

鍾沛枝離開TVB後，曾到國泰做地勤，由有經理人打點一切到要為別人服務，她直言不習慣。在航空公司工作了四年，縱然得到公司賞識，有機會升職加薪，她都毅然拒絕，因為面對着焦急的客人時，難免會發生不愉快情況。為了可以開開心心工作，貪靚的鍾沛枝決心轉行做美容，在美容中心擔任員工形象指導顧問，有不少人更說她與朱千雪撞樣。有指她近年已經離職做少奶奶。而鍾沛枝父母經營的燒臘檔在上環是老字號，經常大排長龍，她除了在美容中心工作，閒時都會到店鋪幫忙收錢，分擔家人的工作，非常孝順。

點撃睇鐘沛枝近照：