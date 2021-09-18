日本男星勇太自爆被「強制猥褻」　公開被性侵恐怖經過：他一直…

日籍男星勇太（YUTA）來自311災區，對於台灣當年伸出援手的溫暖牢記在心，因此決定赴台唸書，今年剛從師大畢業，在台期間也參與節目《2分之一強》的錄製，是節目的班底之一。不過近日他卻跳出來指控台灣經紀人「強制猥褻」，要求解約卻不順，目前案件已經進入當地司法程序，有待法院調查釐清。
據「東森新聞」報導，勇太表示7月時簽了新公司，對方信誓旦旦：「我可以把你的演藝事業全部都改變！」沒想到簽約不久後便發現異狀，他指出經紀人會一直提令人不舒服的話題，也遇過不當觸碰，他無奈地說因為對方是老闆，怕不配合會影響到工作，最後只好忍耐。
最後勇太因為無法忍受決定解約，沒想到合約終止協議書上第三條卻寫著：「因應本演藝經紀合約書提前終止，依本合約中約定條款之性質，於本合約終止後仍應繼續有效之條款，並不因本合約之終止而喪失其效力。」讓勇太不敢簽下協議書。
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此外，公司寄給他的email中也表示「經本公司討論過後，決議不進行解約」，而是改由其他人負責接洽他的工作，但勇太坦言已經不想要那個公司的環境：「真的很不舒服，因為太可怕了。」並透露：「他就是一直強調說我（電視台）主管，我有黑道背景，（認識）國際律師。」他遂而以妨礙性自主向當地法院提告。
不過遭指控的經紀人透過台灣律師以聲明表示，在工作指導過程中，有部分身體觸碰，但事前經勇太同意，認為對方的指控過當，並澄清未以電視台名義洽談工作，雙方說法有落差，只能待司法調查後釐清真相。
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