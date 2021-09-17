無綫製作部經理衛世輝心臟病猝逝　陳庭欣：輝哥睇住我入行

無綫製作部非戲劇分部經理衛世輝於9月16日因心臟病發在家中猝逝，終年60歲。（資料圖片）

有份參與東京奧運TVB節目製作的無綫製作部非戲劇分部經理衛世輝，傳來惡耗，於9月16日因心臟病發在家中猝逝，終年60歲。而陳庭欣回覆《香港01》時心情仍未平復，含淚表示：「輝哥睇住我入行，好照顧我地，佢個人真係好低調，有時做完騷想叫佢過嚟影張相都唔肯，所以我好珍惜19年呢次仁濟show後同佢嘅合照。」BOB林盛斌得知消息後，於Facebook留言悼念：「感謝你給予過的機會，100分的好監製，100分的大好人，輝哥 一路好走。」另外陳貝兒、曾醒明、林子博等亦有發文悼念。

陳庭欣指衛世輝為人相當低調。（IG：@toby_yanyan）

衛世輝在TVB工作40年由低做起，負責過很多大型綜藝節目，包括香港小姐、台慶、華裔小姐等他都曾參與監製。主要製作特備或休閒類電視節目，代表作品包括多屆之《香港小姐競選》、《香港先生選舉》、《TVB最受歡迎廣告頒獎禮》、《萬千星輝賀台慶》、《萬千星輝頒獎典禮》、《無綫電視節目巡禮》、首年的《#後生仔傾吓偈》及首2輯《Ben Sir睇樓團》糸列等，當中《#後生仔傾吓偈》曾奪《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳非戲劇節目」獎項。今年奧運時衛世輝曾為陳約臨「花癡式訪問」事件負責應對傳媒。

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TVB於9月17日下午發聲明，指會盡力協助其家人辦理後事，全文如下：