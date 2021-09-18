啦啦隊女神巫苡萱IG分享4張玩水相曬螞蟻腰　側身照驚現完美S曲線

台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員巫苡萱，擁有天使臉蛋與魔鬼般的火辣身材，是許多人心目中的女神，其甜美笑容迷倒大批粉絲，即使已經名花有主，人氣依舊不減。經常透過社群網站曬辣照的她，近日曬出比堅尼照，完美 S 型曲線，再度辣翻網友。



16日，巫苡萱在IG曝光一系列泳裝照，照片中，只見她身穿黑色比堅尼，側身對著鏡頭露出甜美笑容，前凸後翹的好身材一覽無遺，零死角放送完美S型曲線，隨後又背對鏡頭露出先前為電子寫真苦練的心形蜜桃臀。

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照片一出，引來圈內好友留言大讚「這麼辣」，而粉絲看到更是陷入瘋狂直呼「好仙好美」、「受不了太美」、「萱女神」。

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稍早巫苡萱又曬出露營裝，以鵝黃色運動內衣及卡其熱褲配上登山帽入鏡，貼身上衣讓深溝清晰可見，傲人上圍呼之欲出，中間露出纖細蠻腰，還有精實的腹肌線條，再度獲得大批網友狂讚「正得很誇張」、「腹肌有點猛」。

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