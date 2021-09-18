早霸王｜已婚男自爆揼邪骨只因太掛住前度　 森美：你係咪癡線？

男聽眾話自己做錯好多事，令森美誤以為佢係出軌。

由森美、小儀同Marco主持嘅《早霸王》之「你知道唔知道有人掛住你」環節，撮合過不少情侶。喺最新一集，男聽眾阿仁表示自己做太多錯事，所以想同老婆道歉。一開始，森美、小儀以為男聽眾口中嘅錯事離不開偷食出軌，點知原來唔係咁簡單。「我易暴躁，又太衝動，有時喺街比人撞到會發脾氣；應承佢唔去揼骨又去，（邪骨？）係，真係好唔掂，有時佢真係嬲到一把車埋嚟。」

因為掛住前度而去揼邪骨，呢個藉口……都算有創意。

提到揼邪骨原因，阿仁好坦白咁話係因為太掛住前度，聽到呢個理由，連森美都忍唔住表示：「你係咪癡線？你掛住前度唔係去搵對方而係去揼邪骨，仲要同老婆講？你啲嘢好錯。」到底掛住前度係揼骨嘅藉口，定真掛住前度呢?阿仁又咁講:「總之我成日都忘記唔到前度，所以就搵啲藉口去宣洩。（你有冇話比老婆聽？）有呀，因為我違背諾言嘛。」問到最近激嬲老婆係做錯咩？阿仁反問駕的士時𥄫女仔算唔算，之後又提到：「有話唔想駕的士，但老婆話一定要，因為之前食咗兩年軟飯冇做過嘢……」邪骨、軟飯、兼唔多照顧家庭……阿仁到今時今日仲有頭齊整的家，難怪森美都要講句「好老婆真係好難搵」。

最後男聽眾都喺大氣電波中道歉並承諾愛對方一生一世。

電話接通老婆阿敏之後，對方第一時間表示打錯，直到森美、小儀表明身份後，阿敏先問咩事，但最好笑係當森美解釋完來龍去脈後，問老公叫咩名時，阿敏話係「阿偉」，搞到森美以為自己真係打錯電話，再問識唔識阿仁時，阿敏好堅持咁話：「我真係唔識喎。」……反正最後了解咗阿仁原來即係阿偉，但點解男聽眾要咁做呢？真係得佢自己先知。

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