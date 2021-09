現年40歲的靚媽陳茵媺 (Aimee) 形象一向親切友善,原來她在日常生活中也十分貼地。有傳她的老公陳豪是無綫現時最高薪酬的男藝人,所以Aimee絕對有資格過住少奶奶的生活。不過昨日Aimee竟然走去搭地鐵,跟普羅大眾一起迫在車廂內。她於IG post了兩張她在地鐵車站以及車廂中的靚相同大家分享,並留言表示:「好耐無坐過地鐵啦! Still love how fast and convenient it is to bring me from point A to Point B, especially when I'm rushing to pick up my sweet princess!」大讚地鐵方便快捷,尤其是在她要趕住去接她的小公主 (囡囡) 的時候。網民紛紛留言讚她:「貼地親民」、「能夠遇到你的人真幸運」、「戴住口罩都感覺到你嘅美」。然而從相中所見,她似乎並未被市民認出。

點擊圖輯睇Aimee搭地鐵以及她的性感靚相: