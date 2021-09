現年41歲的張繼聰(Louis)一向高產量,與文青女神袁澧林(Angela)合作之電影《窄路微塵》上周才殺青,周六(18日)他就發布兩張身型差距頗大的照片,一張就肚腩凸凸、另一張就Fit爆騷6嚿腹肌,張繼聰透露其實是為了作品增肥又減磅:「究竟我要為角色變幾多次身?最近又要收身…努力中,好想食甜嘢!」話佢係「港版Christian Bale」橡皮人一定不為過!老婆謝安琪亦大放閃光彈留言指:「I’m ok with both style!」除了胡杏兒大讚「厲害」、歐倩怡表示關心:「搞乜啊?又肥又瘦又大隻!」鄭秀文也有留言:「有一個其實好中意食嘢嘅靈魂,但同時又有一顆好有決心操fit 的心志。」



點擊圖輯睇2個張繼聰有幾大差別!