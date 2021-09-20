林鍾大戰丨保險經紀網上直播賽事　自爆被追討逾2千萬轉播費

撰文：張國基
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林作、鍾培生的「百萬大戰」於昨晚（9月18日）圓滿結束，拳賽中林作以「Running Man」和複製《破壞之王》的「金蛇纏絲手」作賽，雖然以點數落敗但力保不失成功地沒有被K.O.。賽後訪問中林作更十分得戚地說：「K.O.唔到我係佢損失。」訪問後，林作興起之際還抱着佳人擁吻，情到濃時更作勢將裕美按在地上，十分興奮。

【無敵盃】鍾培生擊敗林作取勝。（資料圖片）

有入場睇比賽的保險經紀曾進行網上直播比賽過程，直播最高峯時達到2.8萬人同時收看。該經紀其後在社交平台上表示，因為直播遭三位黑人保安捉住，並稱：「琴晚暫時靠關係保住咗我，但岩岩鐘（鍾）培生打咗比我，問我28K X $800等於幾多錢。」其後又稱自己「隨時俾人告，而且係呢筆係天文數字，我一定賠唔起。」該經紀之後認錯並表示自己做好破產準備，但同時卻稱希望眾籌：「希望琴日有份睇直播嘅巴打絲打心意比$50我呀。」由於拳賽在鍾培生的YouTube頻道有獨家直播權，會員月費＄800，以此推算，若2.8萬人全部換算為新會員收入，即要支付超過2千萬元。

有保險經紀曾網上直播比賽，聲稱其後被追討直播費。（IG圖片）
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該經紀在昨晚拳賽後曾上載與林作及鍾培生合照，又形容自是「中間人促成拳賽」，亦曾主動聯絡鍾培生打熱身賽，所以三人一早認識，而該經紀與林作是同行，有互相follow IG。該經紀今日（20日）亦宣布，已與鍾培生達成賠款共識。

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