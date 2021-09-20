【艾美獎‧即時更新】《王冠》6獎暫成大贏家　奧莉花高雯封視后

由美國電視藝術和科學學院（Academy of Television Arts & Sciences）舉行的第73屆艾美獎（73rd Primetime Emmy Awards），今日（9月20日）在香港時間8時舉行，是自疫情爆發後其中一個最大規模的娛樂頒獎典禮。本屆戰況非常激烈，由HBO及HBO Max獲130項提名，險勝Netflix的129項提名。



在頒獎禮開始前，大會先悼念已故饒舌傳奇歌手Biz Markie，他剛在今年7月16日離世，終年57歲。之後大會頒發第73屆艾美獎首個獎項，由Apple TV+劇集《Ted Lasso》的Hannah Waddingham奪得最佳喜劇類劇集女配角，而緊接的最佳喜劇類劇集男配角由同劇《Ted Lasso》Brett Goldstein所奪得，《Ted Lasso》一口氣連奪兩獎。點擊下圖重溫女星紅地氈性感戰衣！！！

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之後的最佳迷你劇集或電視電影女及男配角獎，兩者均由《東城夢魘》（Mare of Easttown）的演員奪得，前者由Julianne Nicholson奪得；而後者則由Evan Peters力壓三位《Hamilton》的入圍者贏得。

在《王冠》中飾演戴卓爾夫人的Gillian Anderson成為最佳劇情類劇集女配角。（《王冠》劇照）

之後Netflix劇集《王冠》（The Crown）一口氣連奪艾美獎劇情類最佳編劇、最佳導演獎；而在劇集飾演「戴卓爾夫人」的Gillian Anderson則成為最佳劇情類劇集女配角；至於最佳劇情類劇集男配角，則由同劇的「菲臘親王」Tobias Menzies所奪得。

「菲臘親王」Tobias Menzies為《王冠》再下一城。（《王冠》劇照）

之後HBO Max劇集《Hacks》連奪兩獎，分別為最佳編劇獎及喜劇類最佳導演獎，前者由Paul W. Downs奪得；而後者則由女導演Lucia Aniello贏得，她在台上多謝他的丈夫兼劇集其中一位主創 Paul W. Downs，兩人才剛在上星期結婚。

《Hacks》連奪兩獎，劇集女導演Lucia Aniello憑《Hacks》處得喜劇類最佳導演獎。

緊接的最佳喜劇女演員，同樣由《Hacks》的女主角Jean Smart奪得，她在台上答謝剛在6個月前離世的丈夫：「我在說其他說話之前，我必須感謝我已離世的丈夫，他昨天剛去世六個月。沒有他，我不會在這裡，沒有他把其事業放在次要位置，我就不會獲得所有美好的機會。」

曾獲得艾美獎喜劇類影集最佳女配角和最佳客串女演員的Jean Smart，憑《Hacks》勇奪艾美獎最佳喜劇女演員。

Jason Sudeikis憑《Ted Lasso》勇奪艾美獎喜劇類最佳男主角，是《Ted Lasso》的三個獎項。

Scott Frank憑自編自導的Netflix劇集《后翼棄兵》，成為艾美獎迷你劇、電視電影、劇情類節目最佳導演。

英國黑人女導演、編劇、演員兼歌手Michaela Coel憑HBO劇集《I May Destroy You》成為美獎迷你劇、電視電影或劇情類特別節目最佳編劇。

在約香港時間10點半，頒發艾美獎迷你劇或電視電影最佳女及男主角，前者先由HBO劇集《東城夢魘》 的女主角琦溫斯莉（Kate Winslet）力壓《后翼棄兵》 的Anya Taylor-Joy及《I May Destroy You》的Michaela Coel奪得；而伊雲麥葵格則憑Netflix劇《Halston 》成為迷你劇或電視電影最佳男主角。

伊雲麥葵格成為迷你劇或電視電影最佳男主角。

奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）奪Netflix電視劇《王冠》首奪艾美獎最佳劇情類劇集女主角。她在位於倫敦的艾美獎頒獎典禮會場上接受視后寶座，並在發表得獎感言時談到她的父親因新冠肺炎離世。

至於在同劇《王冠》飾演「威爾斯親王查理斯」的31歲英國男星Josh O'Connor同樣首奪最佳劇情類劇集男主角。

奧莉花高雯在《王冠》中飾演伊利沙伯二世。