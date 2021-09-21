日本人氣女優竟是超級大胃王！桃乃木香奈勁食26碟壽司身材卻激瘦

日本人氣女優桃乃木香奈擁有魔鬼身材，同時也是一名大胃王，近日她貼出到迴轉壽司用餐的照片，只見她一人就吃光26碟壽司，網友看到她樣貌依舊輕鬆，嚇得直呼「太厲害」。



桃乃木香奈最近貼出數張她到壽司店用餐的照片，只見她不斷進食，臉頰都鼓起來，桌上擺滿數種壽司，如鰻魚、甜蝦、海膽等，但她依舊輕鬆的喝著茶，最後將吃完的壽司空碟堆起來，碟數竟高達26盤，其實還有眼前一盤承裝鮮蝦的方盤，她自己則開心直呼「這是一種享受」。

👇👇👇點圖放大看桃乃木香奈勁食26碟壽司的照片及更多IG美照👇👇👇

+ 15

桃乃木一向是AV界的吃貨，常在IG貼出吃美食的照片，過往曾吃過比臉大的刨冰、拉麵、甜點，雖然食量大，身材依舊凹凸有致保持良好，AV上陣時也讓人忍不住讚嘆，「一個人吃這麼多！」、「為什麼不會胖？」

延伸閱讀：

「機智3」無緣開拍 網紅爆「曾有主演失去新作機會」

周杰倫屌秀與球星內馬爾世紀合影 再同框好萊塢動作巨星

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】