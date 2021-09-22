好掛住日本｜吳業坤周奕瑋新節目　遭質疑違奧運採訪證入境規例

新冠肺炎疫情下，最愛去旅行的香港人已近2年無得飛，只能看旅遊節目止癮。TVB將推出由吳業坤、周奕瑋主持的新節目《#好掛住日本》，遊走日本各地體驗生活，但同時引來外界質疑違反當地防疫規例進行拍攝。

吳業坤（坤哥)、周奕瑋（Jarvis）以TVB採訪隊身份到日本參與東京奧運。

東京奧運｜與吳業坤訪問輕佻捱轟 周奕瑋道歉：好好汲取這次經驗

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近日TVB播出節目預告，9月27日到10月13日星期一至三 22:30至23:15於翡翠台播出，總共9集《#好掛住日本》中，吳業坤、周奕瑋挑戰登上富士山、與日本女團一起練舞、還有到訪民居，大嘆新鮮壽司，相當吸引。東京奧運時吳業坤周奕瑋以TVB採訪隊身份飛到日本，預告片一出不禁令外界質疑，他們以奧運採訪證入境，到奧運村及比賽場地以外拍攝節目是否違規。

共9集《#好掛住日本》中，吳業坤、周奕瑋挑戰登上富士山。（影片截圖）

由於日本疫情嚴峻，奧委會對選手及海外媒體均採取嚴格的防疫規定，當中包括禁止乘搭公共交通工具、不可擅自離開酒店以及在食肆進食等。奧運期間東張西望曾播出片段，由吳業坤周奕瑋講述奧運期間IBC國際廣播中心檢驗測試、還有多個防疫措施。到底節目是在奧運期間還是閉幕後拍攝？又有否另外向日本當局申請拍攝許可？就此事周奕瑋回覆《香港01》表示：「呢方面可能要查詢番節目製作組同外事部嗰邊呀，佢哋會更詳細。」而TVB外事部截稿前仍未回覆。

《#好掛住日本》中，吳業坤、周奕瑋挑戰做女團，在戶外載歌載舞。（影片截圖）