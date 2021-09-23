林宥嘉3歲兒睡前許願：可以再一個妹妹嗎？　逗趣原因融化丁文琪

歌手林宥嘉2017年與丁文琪結婚，兩人婚後育有一子一女，湊成一個好字的甜蜜家庭，丁文琪也不時透過社群平台與粉絲分享親子間的互動。昨（22日）日凌晨，她就在IG貼出一段與3歲兒子「酷比」的睡前對話，只見酷比突然告訴她「想要再一個妹妹」，讓她措手不及，只能把問題丟回給老公，並安撫兒子「那我問問看爸爸好嗎？」母子倆超可愛的對話讓網友全融化。



「媽媽，那如果再一個，再一個妹妹咧？」睡前，酷比突然拋了這麼一句話問丁文琪，並表示「因為妹妹太好笑了」，讓他每天都好開心，因此想要再一個妹妹作伴。只不過，這突如其來的發言卻讓丁文琪好錯愕，一連問了好幾次「你剛剛說什麼？」、「你說我們家再多一個妹妹嗎？」、「你想要再有一個妹妹啊？」但不管問幾次，酷比總是給了她肯定的答案。

林宥嘉3歲兒酷比睡前許願想丁文琪再生一個妹妹，可愛原因融化眾人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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不僅如此，酷比更表示如果再有一個妹妹，他會跟她們當好朋友，讓丁文琪瞬間融化，感動直呼：「我想他會這樣說，應該是覺得在這個家很快樂、很幸福、很有愛吧？」只是，暫時沒有第三胎計劃的她，面對兒子的渴求，也不忍心拒絕潑他冷水，便把問題丟給林宥嘉，「那我問問看爸爸好嗎？」酷比聽完也終於甘願睡覺，最後更不忘點播「爸爸的歌」當作睡前音樂。

丁文琪經常在社交平台分享親子間的互動，一對仔女都十分精靈可愛。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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對此，丁文琪就表示，能在睡前聽到兒子如此發言，連假四天的疲勞瞬間一掃而空，只是「媽媽真的沒有要再生了」。母子倆的對話曝光後，酷比的小奶音瞬間讓許多姨母粉融化，「想知道妹妹到底多好笑，讓酷比這麼愛」、「最後還沒忘記爸爸的歌，太可愛了！」、「好可愛的哥哥，媽媽答應他吧」、「叩叩把拔林宥嘉，聽到了嗎？」

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