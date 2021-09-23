洪朝豐患舌癌割脷保命後患淋巴癌！淋巴癌6大症狀你一定要知

現年61歲的洪朝豐曾是知名DJ，2017年罹患舌癌切除2/3條舌頭保命，後來又發現罹患淋巴癌、小腸有腫瘤，積極治療後已恢復。他近幾年曾赴泰國出家，去年60歲生日時透露出櫃，大爆自己的戀愛史，近來他更在社群平台回憶起過往戀情，細膩文字描述真摯情感，故事讓人感慨萬千。



洪朝豐去年赴泰國出家時曾向媒體坦承出櫃，表示1988年與葉桂好離婚後，曾有過幾位男友，最近他在社交平台上回憶起1995年遇到的第二個男友，透露對方是台灣工作的現代舞蹈團總監，「第一次去淡水，1995年，那時跟一個男孩子拍拖，兩地相思，夕陽無限好，只是近黃昏。我們的感情維繫了半年便結束了。不免唏噓」。

👇👇👇點圖放大看61歲洪朝豐近照👇👇👇

👇👇👇點圖放大看洪朝豐赴泰國出家的照片👇👇👇

洪朝豐回憶起當年，自己台北、香港兩邊跑，「為的是跟舞蹈家男友多點時間相聚。相聚相分有時，差一點，我就和他一生一世了。我還記得那個下午，他怪腔怪調的學起《四大名旦》程硯秋，笑得我人仰馬翻，都笑儍了。如今已成永恆的定格。彌足珍貴」，用細膩的文字傳達情感，讓網友們相當感慨。

【同場加映】淋巴癌｜咳唔停無故發燒全身痕6症狀 留意這3個位置有冇唔痛腫塊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

你會念嗎？味醂讀音不是「ㄌ一ㄣˊ」 網友：難怪都打不出這字

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」 日本網紅因一道料理變節

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】