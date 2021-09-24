與3歲囝囝浸浴照遭網民狠批　林芊妤：大家諗嘅嘢好唔同

Coffee明白每一個家庭都有不同觀念，樂意接受網民批評。（葉兆康攝）

林芊妤（Coffee）今日（24/9）現身銅鑼灣出席新款手機iPhone 13Pro開售活動。提到日前在社交平台分享與3歲囝囝到酒店Staycation浸浴溫馨合照，引來網民狠批，指3歲小朋友已經有意識，不應該赤裸相處，認為這樣會為小朋友帶來不良影響。

Coffee就此事表受《香港01》訪問時無奈說：「其實我覺得係一件好溫馨嘅事情，亦唔覺得影出嚟係有乜問題，大家只係睇到我哋背脊。同埋我覺得佢哋係會覺得喺意識上有問題，但無論點都好，我只會用我嘅方法去教導我嘅小朋友。同埋亦好多人都好支持我嘅諗法，咁我就覺得大家應該改變一下過於封建思想，咁其實呢個思想係好令個小朋友好奇心太大，而令到佢大個嘅時候冇人教，用錯方法去認識呢樣嘢，反而我會由細到大會令佢學識女同男嘅分別。」

Coffee認為囝囝只得3歲，思想比較單純。（葉兆康攝）

對於網民指控，Coffee理解到任何一個家庭都有不同觀念：「我唔可以話人哋錯，只可以話大家諗嘅嘢好唔同。其實囝囝個而家個樣係成熟少少，但其實佢而家仲係一個BB嚟，就好似佢要去游水換衫沖涼，我點都會同佢一齊沖涼，我睇唔到有咩問題。不過到再佢大過啲，我就會避免。（會否覺得網民小題大做？）我就覺得自己食得鹹魚抵得渴，明白自己做呢一行，好多時候都要接受人哋嘅批評。不過身邊有好多朋友知道後都好嬲，叫我唔好理影響自己心情。」