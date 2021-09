TVB大地震　《3日2夜》監製張志明宣布辭職曾棒紅多名女神

TVB再發生大地震,繼無綫綜藝科前高層余詠珊於今年4月辭職後,她昔日的愛將,擔任非戲劇節目監製及經理的張志明,近日亦宣告請辭,將於下月28日正式離任。亞視出身的他過檔TVB後製作了不少具爭議話題的真人騷、人氣飲食和旅遊節目而聞名,當中以肥媽(Maria cordero)《食平D》系列、《3日2夜》、《背遊系列》、《網絡挑機》、《有樓萬事足?》、《嫁到這世界邊端》系列、《Do姐有問題》、《娛樂新聞台》以及《姊妹淘》等較為人所熟悉。最近,由他打造的《煮戰》以及《代溝關注組》亦成功令TVB收視勁升,絕對是功臣,實力不容忽視。

監製張志明曾打造多個王牌節目以及棒紅多名女神!(林迅景攝)

點撃下圖睇更多節目:

+ 1

獨具慧眼的張志明亦成功捧紅一眾一班小花上位,包括陳庭欣、張曦雯、朱智賢、鄺潔楹、簡淑兒和陳婉衡等等,而多名旅遊達人包括「日本通」周奕瑋和《潮什麼》系列的梁芷珮等等。對於伯樂離職,陳庭欣回應該《香港01》時就表示:「我之前都無聽佢講過,感到很突然!」、周奕瑋就稱:「首先好多謝B哥 (張志明) 咁多年來俾咗好多機會我,唔單止娛樂新聞台,我嘅第一個旅遊節目都係B哥搵我拍嘅,令到我嘅演藝人生多咗好多可能性,好感激佢。聽佢講會返加拿大陪屋企人,其實都知道佢疫情期間一直都好想返加拿大陪屋企人,但係都冇機會。希望佢未來事事順利、生活開心快樂。」

《嫁到這世界邊端2》反應好 監製張志明:原班人馬開第三輯!

【嫁到這世界邊端2】節目大揭秘!人妻自爆前要心理輔導

周奕瑋主持的節目《周遊東京》大愛歡迎。(IG/@jarvischow)

而陳婉衡就指:「He’s an amazing person. I’m grateful for all the opportunities he’s given me throughout the years. All the best to him.(他是一個了不起的人。我很感激他這些年來給我的所有機會。祝他一切順利。)」鄺潔楹稱:「真係好唔捨得,B哥係帶住我入行嘅人,由佢請我返嚟做《娛樂新聞台》主播,到佢好多監製嘅節目都有用我,俾咗好多機會我,我都好感恩,而家科技咁發達我哋唔會失去聯絡,佢都有叫我繼續加油努力!」

陳婉衡熱愛做運動,不時在社交平台分享健身、做瑜伽,行山等等的照片。(IG/ @_alyciac)

Judy多謝B哥請她加入TVB。(IG/@judy.kwong)

+ 38

張志明回覆時亦直認將於10月28日正式離職,對於離開原因是否關曾志偉和王祖藍回巢時:「絕對唔關志偉事,我會先返加拿大休息一陣,之後再作打算。」