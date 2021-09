麥明詩被網民指與林作拍拖係一生遺憾　親回應剖白感受：我唔後悔

有十優港姐之稱的麥明詩(Louisa)昨日於IG post了她十年前讀大學時的靚相,並以英文留言表示:「Photo of me starting off at uni, 10 years ago. Looking back, I treasure every experience and every person I met along the way. They made me who I am today. (10年前我從大學開始嘅照片。回首往事,我珍惜一路上遇到嘅每一次經歷同每一個人。他們造就了今天嘅我) #noregrets #人生有幾多個十年」網民除了紛紛留言讚她現在和以前一樣靚女,亦有人重提她曾與林作拍拖的往事。

Louisa十年前讀大學的靚相。(麥明詩ig)

有網民就留言表示:「同林作個傻仔扯上關係,係你一生嘅遺憾!」Louisa就親自回覆對方說:「still something I don’t regret !(仍然係我唔後悔嘅事!)」隨即引發網民熱烈討論:「早走早着,遲啲瞓唔着」、「作仔唔係蠢仔,係衰格啲但幾叻計數,依家幾各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓,呢個人生嘅學習,唔係污點!」。有不少網民就大讚Louisa回應大方得體,有家教有修養。

點擊下圖看Louisa回應網民以及她的靚相︰