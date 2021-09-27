內地將禁止虛擬貨幣相關業務　馮盈盈用以太幣賣水晶分分鐘犯法？

馮盈盈（FYY）早前化身藝術家設計一系列的自家水晶首飾，並宣布將以NFT（ Non-fungible token／非同質化代幣）形式推出，買家需要用「以太幣」（ETH／Ethereum）虛擬貨幣購買她的作品，她其中一款《盈籽》系列的手鍊，一條叫價0.38ETH（約$9065港幣）。FYY在Instagram曾經開直播講解過購買NFT的方法，首先要加設加密貨幣錢包，再買入以太幣並到平台上選購NFT藝術品，鼓勵買家體驗在傳統收藏市場無法感受到的收藏體驗。



馮盈盈前化身藝術家設計一系列的自家水晶首飾，買家需要用「以太幣」（ETH／Ethereum）虛擬貨幣購買。（Instagram：@crystalfyy）

然而近日有報道指出，內地人民銀行多個部門表明虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，並要求全面禁止比特幣（Bitcoin）、以太幣、泰達幣（Tether）等虛擬貨幣相關業務，如開展相關非法金融活動則構成犯罪，將依法追究刑事責任。雖然香港暫時未有消息指出會全面管制虛擬貨幣，但FYY賣水晶手鍊用以太幣作交易的舉動則可能在未來會受到限制，甚至可能有機會構成犯罪風險。《香港01》記者曾嘗試聯絡馮盈盈查詢，唯對方暫時未有回覆。

FYY的一條水晶手鍊叫價0.38ETH（約9065港幣）。（Instagram：@crystalfyy）

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