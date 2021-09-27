白只難得擔演慘情戲成功搞喊男觀眾　DJ當奴稱流了「兩加侖」淚水

白只、楊淇、游學修、朱栢謙、王曉怡、商台DJ當奴和Wasabi 主演的舞台劇《久天長地》於日前正式公演，眾人「落淚」演出，令觀眾同樣釋放情感，現場更有男觀眾忍唔住流下「男兒淚」。楊淇在戲中由學生演至人妻，她直言這次對手強讓令自己壓力甚大，也因太在意每一個細節：「可能自己太想做得最好，所以會俾多咗壓力自己。很開心觀眾反應都好大，好快就入戲，感受到佢哋同個戲一同呼吸！」

白只、楊淇、游學修、朱栢謙、王曉怡、商台DJ當奴和Wasabi 主演的舞台劇《久天長地》於日前正式公演

白只在戲中穿梭多個場口，角色情緒大起大落，時而聲嘶力竭，時而淚流披面，首場完成後見觀眾反應好白只亦感如釋重負：「其實都唔係喊得好辛苦嘅，因為我開始覺得每日喊吓、流吓眼淚，成個人都會放鬆啲、健康啲。以前我做開喜劇，啲人覺得我做到就成日搵我做，所以今次監製（張珮華）搵我做正劇係好大膽，可以有這次機會已經心滿意足！」

白只在戲中穿梭多個場口，角色情緒大起大落，時而聲嘶力竭，時而淚流披面。

今次舞台劇《久天長地》有不少傷感的場面，同時亦有令觀眾會心微笑的劇情，好像DJ當奴和Wasabi的出場，是劇中的笑位，緩和了傷感的情緒，更獲觀眾不少掌聲。雖然DJ當奴的角色不用面對悲劇遭遇，但他被其他演員和現場音樂影響，亦收到「催淚」效果，他笑言流了「兩加侖」淚水：「呢次舞台劇有Live Music真係好勁，加上其他演員都係高手，好自然帶我去咗傷感嘅氣氛，效果都幾震撼！戲中我呢個角色係帶歡樂畀朋友，唔係要表現爆笑嗰一種，係『撐』朋友嗰一種歡樂。好開心和這劇的班底合作，因為有好多戲劇嘅前輩，我又學到嘢，真係好正！」

DJ當奴笑言流了「兩加侖」淚水。

排練多時終於公演，游學修表示一見觀眾比想像中緊張，他笑稱這次是「考牌」之作：「我緊張到自己剛才唔記得拉褲鏈，去到差唔多一半先發現到，頭幾行嘅觀眾值回票價，唯有用演技以外嘅嘢震攝佢哋。今次音樂總監（賴影彤）同朱栢謙啲音樂真係好勁，佢哋令我好容易代入角色。」

游學修笑稱這次是「考牌」之作。

早前DJ Wasabi宣佈離開工作廿多年的商台，而今次他的演出純屬客串：「今次以我嘅小說改編，而我嘅演出只係客串性質，所以好早可以返去後台享受，到謝幕時，每個人的投入將情緒推到爆晒，我哋每一個演員都要搵紙巾，因為眼淚鼻涕一齊流。」