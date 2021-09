Emily in Paris｜第二季12月回歸　預告Emily撇型男另覓新戀情？

Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)去年10月上架即大受歡迎,更帶挈劇中演員包括Lily Collins、Ashley Park、Camille Razat、Lucas Bravo等人氣急升。繼Netflix公開第二季劇照後,昨日再發布了最新預告,並宣佈劇集即將於12月17回歸!

《艾蜜莉在巴黎》由《色慾都市》(Sex and the City)班底製作的Netflix時裝劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),劇情主要講述美貌與智慧並重的Emily(Lily Collins飾演)意外獲得夢寐以求的工作機會,隻身來到時尚之都巴黎,可惜由於文化差異而處處碰釘。

來到第二季,Emily努力贏得上司及同事的信任,在巴黎展開新生活,並跟好友Camille及Mindy去度假,讓她的生活充滿了如夢似幻的冒險和出其不意的挑戰。至於感情方面,Emily跟Camille及型男大廚Gabriel延續三角戀後,Emily決定將焦點放在工作上,同時在法文課堂中遇到一位外籍男子Alfie,相信兩人會發展出特別的關係。

另外,在首季的演員們包括Lily Collins、Ashley Park、Philippine Leroy Beaulieu、William Abadie、Lucas Bravo等原班人馬會回歸演出。而新加入的演員就有英國男星Lucien Laviscount,他將飾演充滿魅力的Alfie。原本Emily跟Alfie互看不順眼,漸漸發現關係起了變化,在劇照中更看到兩人一起參加派對。