魷魚遊戲｜獎金帳戶竟是真的！　網民試轉賬顯示擁有人為「李XX」

Netflix接連推出話題劇集，但不斷出配問題，像是《魷魚遊戲》不但「報名電話」使用真實號碼，讓苦主電話被打爆，現在又被爆獎金帳戶也是真的！Netflix處理方式居然僅是賠償受害者100萬韓幣。但另外一齣《D.P：逃兵追緝令》被南韓7-11喊告後，竟同意修改內容，讓網友直呼Netflix根本大小眼！



《魷魚遊戲》上映後延伸意外爭議，像是劇中孔劉遞出名片上的報名電話，居然使用現實生活8位數字碼（一般韓劇會少一碼，或部分數字打碼處理），結果好奇的觀眾真的狂打，讓苦主電話響到沒電，然而製作單位要求受害者換號碼，並只賠償100萬韓幣，網友直呼，「對Netflix超失望」、「超不負責任」。

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不僅如此，在最後獲勝拿走韓幣455億後的銀行帳戶居然也是真的，有網友實測，打算按照劇中的帳號轉韓幣1元進去看看，在轉帳確認頁面時，明顯顯示帳戶是數位帳戶「Kakao Bank」，擁有人為「李XX」，讓人質疑是否又出問題？但Netflix表示這個帳號已經事先經過協議後而使用。

Netflix出包爭議不只一樁，先前上映的《D.P：逃兵追緝令》講述軍中霸凌，其中霸凌加害者曾在南韓7-11打工，更演出他想將12點後過期產品毀損時，遭到店長制止。戲播出後，便利超商震怒提告，而最新結果出爐，Netflix製作方同意修改劇情，會以特效方式將7-11的LOGO遮住。

對此網友大呼不公平，Netflix對抗個人與企業處理方式大小眼，不過Netflix針對電話被打爆問題已表示，「已認知問題所在，會盡可能圓滿處理。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】