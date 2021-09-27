李佳芯11月開新劇 懶理余詠珊回歸有線：我哋私下無聯絡

Ali 也是從傳媒口中得知志偉升職，另下她表示之前因節目關係而與王祖藍簡單地傾過自己嘅諗法。（周倪瑩攝）

李佳芯（Ali）今午出席茶葉品活動，更即席用茶調整雞尾酒，不過就有少少雞手鴨腳。Ali接受訪問時笑言自己嘅廚藝屬於合級水平，但由於今日用嘅係調酒杯，為怕甩蓋，所以才會顯得小心翼翼。「三餸一湯我係整到出嚟，我自己覺得好食，屋企人唔敢投訴。（好大進步空間？）我最鍾意keep住有進步。」

提到近日網民已開始討論視后人選，Ali與林夏薇並列，Ali認為言尚早，因為接下來仲有很大大劇播出。「不過都開心嘅，因為有咁嘅話題出嚟都係讚賞，已經賺咗，同埋獎⋯⋯18年拎咗已經係好幸運，同埋我唔係成日攞獎嘅命。如果係問我，我會想個角色我做得好，而令你鍾意，多過拎幾多獎，所以我從來無呢方面嘅壓力。」

Ali示範調茶，但似乎有姿勢無實際。（周倪瑩攝）

另外，近日有傳余詠珊將回歸有線搞綜藝 ，有報道指「有線黨」黃翠如、李佳芯等人隨時過檔，Ali呢日就話自己無余詠珊嘅聯繫方式。「佢都應該無我電話，所以私下從未試過聯絡，因為都係你哋講我先知，同埋我都仲有約。」而對於公司嘅監製張志明離職，Ali表示無論喺舊公司或TVB都未曾與對方合作過。「因為佢拍好多旅遊節目，有時會講笑「我唔啱你」，因為佢鍾意啲比較性感，有講笑咁話過我唔啱佢要求。」Ali 透露將在11月開劇，但由於劇本仍在修改中，所以未知會否有調動 ，而她近期趁有空檔報讀了一些課程充實自己。

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