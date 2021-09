靚媽陳凱琳(Grace)出名身材纖瘦,不過該物材還是有睇頭的。昨日Grace就於她的IG post了一段短片,片中她以多個性感運動造型上陣打球,並留言表示:「To anyone celebrating a birthday today, May all your 𝒔𝒘𝒊𝒔𝒉𝒆𝒔 come true #估唔到我咁勁呢」為當日生日的網民送上祝福。而網民的焦點都落在Grace的Fit爆身材之上,大讚她:「好靚」、「索爆」、「果然好勁」,有網民就留言表示:「係估唔到你咁瘦都咁好身材。」

