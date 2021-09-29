Ian陳卓賢一講靚車立即勁High　演唱會再現炒飛黃牛黨心痛粉絲

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（29日）到中環出席汽車品牌新車宣傳活動，吸引數百名粉絲撐場不時大叫：「你好型呀！」活動上，Ian談起汽車時表現興奮，笑言擁有新車後會邀請AK（江𤒹生）和姜濤遊車河：「《全民造星》時，AK成日車我去比賽，而家報答番佢。姜濤最近想考車牌，考到就坐佢車，而家車住佢先。」

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Ian接受訪問時說由細到大都是一名車迷，空餘時間喜歡揸車減壓，所以很開心工作上亦能接觸到車：「揸車係Me time，車象徵住自由嘅私人空間。由細到大同兩個哥哥一間房，所以希望有一架屬於自己嘅車，有自己嘅空間，好自由，想去邊就去邊。」當問到會否想買新車，Ian興奮表示：「幾時都想買新車，但現實與理想，努力啲工作，儲多啲錢先買。」

活動上，Ian談起汽車時表現興奮，笑言擁有新車後會邀請AK和姜濤遊車河。（葉志明攝）

MIRROR六子於12月舉行的音樂會日前宣布加開一場，他很開心更多樂迷能夠入場，不過對於再出現炒賣黃牛飛情況，他說十分心痛粉絲：「希望大家容易啲拎到入場門票，知道又有炒飛情況出現，心痛嘅。如果我作為一位觀眾，都希望經常入場支持鍾意嘅歌手，但每次都有黃牛嘅時候，好難先睇到，希望有網上直播。」

演唱會再現黃牛黨，Ian表示心痛粉絲。（葉志明攝）

對於MIRROR歌曲疑似被港台抵制一事，他說沒有留意：「我唔會全天候捕住電台有冇播我嘅歌，做音樂都係想大家有共鳴、有感受已經好滿足。可能大家關注播放率會影響成績，但成績對我嚟講唔係首要。」另外，Ian近日推出《搞不懂》Acoustic Version，他表示這個版本更貼近歌詞意思，雖然他透露今年或許未能如期出到四首作品，不過自己有一直寫緊歌。