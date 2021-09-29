宅男女神楊梓瑤Carol榮升媽咪　素顏曬修身成果子母線依然明顯

前宅男女神Carol楊焉（原名楊梓瑤）最近已經榮升媽咪，已轉行教瑜伽的她日前就大曬修身成果，照片可見素顏出鏡的Carol腹部的子母線雖然仍相當明顯，但已經召喚出平坦腹部，相當厲害！她更繼續做生招牌指：「我哋明白新手媽媽由懷孕到生產，身體及心理上經歷翻天覆地嘅變化。肩頸膊由於長期低頭餵哺而繃緊、腹直肌分離而感到身體好重、膝頭哥酸痛、盆底肌因胎盤重量鬆弛而容易尿滲。但係各位媽媽千祈唔好灰心，呢啲狀況係絕對可以改善，只要配合適當嘅鍛練，你就可以回覆到理想身體狀況。」不少網民都留言恭喜Carol！

Carol於《婚前試愛》同羅仲謙（現名：羅子溢）有大膽演出。（劇照）

倒立！（楊焉ig）

點撃下圖睇舉鐵：

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孕婦懷孕期間有不少禁忌，當中普遍認為懷孕期間不應提重物，以免容易導致出血甚至流產。不過，楊焉就一於少理照樣舉鐵，更留言：「其實你做唔到姐（啫），唔係我問題woo（喎）」，她更解釋腹肌會否整親BB的迷思。面對不同的意見，她就稱：「我係無可能成為你眼中既（嘅）大肚婆得閒只係拉下筋，媽媽既（嘅）危機意識其實好強，只係其他人明白唔到。係（喺）世俗既（嘅）眼光下，勇敢行自己條路的確唔容易，每個人都有唔同既（嘅）框框，好想身邊既（嘅）人去接受，但條路最後都係你自己行返既（嘅），到最後點揀，係你既（嘅）選擇。」

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