After School前成員Lizzy酒駕被判1年徒刑　一出庭即崩潰爆喊道歉

南韓女團After School出身的女星Lizzy（朴修映）於今年5月酒駕撞上一輛計程車，該案今日首度開庭，Lizzy身穿白色T-shirt搭配黑色西裝露面。



綜合韓媒報導，Lizzy在庭上流淚認錯，並向受害司機致歉，她稱自知酒駕不對，過往甚至還會檢舉酒駕，但卻犯下這不該犯的錯，事故後是自己報警自首的，對於知法犯法感到後悔，已深刻反省。她還表示，如今每天都在懊悔中度過。她步出法庭時面對記者詢問，也再次說道：「抱歉讓大家失望」。而她因酒駕遭求處1年徒刑。

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