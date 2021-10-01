Billie Eilish性感大解放IG專影「冇頭相」掉粉10萬　9字寸嘴回應

19歲新生代人氣歌手Billie Eilish人如其名，Billie Eilish無論穿著或造型都相當獨樹一格，還經常語出驚人，一舉一動都備受關注。過去總是穿著oversize遮掩身材的她，近期畫風突變改走性感成熟路線，頻頻穿著馬甲裝大方秀出傲人胸器，近日她接受雜誌專訪時自爆巨乳照讓她的社群粉絲數直線下跌。



Billie Eilish的IG粉絲數高達9241萬，足見她的高人氣。今年5月，她突然穿著性感透視馬甲裝登上雜誌封面，大秀前凸後翹的火辣身材，沒想到卻狂掉粉。本月14日她以一襲裸粉色禮服亮相「時尚奧斯卡」Met Gala ，向性感女神瑪麗蓮夢露致敬，與過去前衛造型相差甚遠，再度讓粉絲衝擊。

【圖輯】Billie Eilish向瑪麗蓮夢露致敬的Met Gala紅地毯照片及時尚雜誌照片（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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近日，她接受時尚雜誌專訪時，提及近期一系列爆乳照，Billie Eilish透露「我因為這些照片，粉絲數直直掉了10萬」，對此，她以「人們就是害怕大胸部」一笑置之，批評那些抱持著既定印象的人「實在太沒人性」。

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事實上，過去Billie Eilish曾透露自己之所以一直穿著oversize的衣服是希望大家能focus在她的音樂上，而不是把注意力集中在她的身材，此外她也覺得將身材遮住，人們就沒機會對她評頭論足。如今她態度轉變，認為「無論穿衣風格再怎麼改變，我還是那個我。」不需在意外界眼光。

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