香港電競選手Toyz涉非法販賣大麻被捕　謝和弦咁撐同路人網民笑爆

香港電競選手Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣毒品大麻遭到台灣警方逮捕，而之前也多次涉及毒品的男星謝和弦則發文力挺對方，再次引發網友熱議。



28日晚上台灣警方前往Toyz的住處搜索，以涉嫌販賣毒品大麻逮捕，這個消息傳出後，謝和弦還貼文表示「Tozy這次挺你到底！哈們！」，並再次喊話「大麻合法化」。

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接著他又分享一段影片是之前Toyz在進行遊戲直播時，謝和弦抖內了1500元（台幣），當時Toyz還批對方「名字都打錯了，謝和弦大麻抽太多」、「不要再哈了，字都打錯了」。如今謝和弦則力挺「這些都過去的事了我不會在意，現在我要求台中地檢署釋放劉偉健，大麻要除罪 釋放劉偉健」。

當時Toyz還批對方「名字都打錯了，謝和弦大麻抽太多」（截圖）

29日清晨謝和弦又再發文爆「兩個月前直播抖內Toyz 一千五（一克）雖然被你臭一下，但我心裡一直知道我們是站在同一陣線的，後來你也哈們了，所以我開始把你當作自己人。」，接著更表示「想跟Toyz與同一條路上的好朋友說！是謝和弦不夠努力推動大麻合法化，才讓大家需要遮遮掩掩的抽，被抓之後成為社會非議的對象」，還呼籲大家幫忙連署「大麻合法化」。有網友還翻出之前謝和弦曾在Toyz臉書留言互動，「兄弟以後就是自己人了」、「要不要支持大麻合法化」，當時Toyz回應「先來一口助眠，剩下明天再想」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】