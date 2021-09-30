同煲同BLOW︱ToNick主音恆仔煲動畫大　細個睇《入樽》驚同學劇透

「黃Viu煲劇平台」最近推出清談節目《同煲同BLOW》，節目由商台DJ麻利主持，每集邀請不同嘉賓探討各式煲劇話題，首集便請來ToNick主音趙善恆（恆仔），大談日本動畫！麻利和恆仔可謂惺惺相惜，他們不但是狂熱的動畫迷，更是《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》的頭號粉絲，恆仔又指《男兒當入樽》是他的童年回憶：「細個真係會坐定定等電視播，返到學就會同同學傾劇情，冇睇過嘅真係唔可以做朋友呀！不過仲記得總有啲 Friend因為率先睇咗漫畫版，就會劇透晒，好乞人憎㗎！」

麻利主持的「黃Viu」節目《同煲同BLOW》首集邀請ToNick主音善恆（恆仔）擔任嘉賓。

恆仔又透露，自己除了煲動畫，更會收集不少動畫角色的模型公仔，為了讓珍藏有「安樂窩」，不惜「拆房」安置它們：「己儲落太多 Figure 喇，妹妹搬走咗之後，我索性打通埋間房，放咗兩個櫃用嚟放公仔。」

深受日本動畫文化影響的恆仔亦直認不知不覺間在音樂及電影作品中注入「熱血魂」：「好多熱血動畫真係深深影響咗我，直頭係入咗血一樣，自己作歌或執導嘅電影都受動畫啟發，希望透過作品再去啟發其他人。好似《一秒拳王》咁，入面嘅音樂、角色塑造都受到好多唔同嘅動畫薰陶。」至於他的音樂作品，最有動畫感的歌曲必然是《鬼滅之日》，歌詞中集合多位經典動漫人物！拍攝期間，恆仔更即場拿起結他自彈自唱《鬼》，令全場熱血沸騰！

點擊下圖睇睇恆仔和麻利傾得有幾開心：