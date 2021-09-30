老友鬼鬼｜顏國樑呻演《香港八六》陳積辛苦：一個鐘背9頁紙對白

現時68歲的顏國樑可稱得上是香港經典處境劇的元祖級人馬，他當年憑《香港八一至香港八六系列》中飾演陳積一角大受歡迎，走到街上人人都稱他為「積少」。近年已淡出演藝圈早前獲老友鄧英敏邀請到網上節目《老友鬼鬼》一齊話當年，更笑言自已連寫支票都被售貨員誤會寫錯名：「佢攞住張支票問我：『咦，唔係姓陳嘅？』然後我就（講笑）問佢係咪好鍾意姓陳嘅支票，我返TVB問道具部阿叔開張陳姓支票畀你！」

其實佢係叫顏國樑呀！（截圖）

雖則說顏國樑已經是「元祖級別」，但原來他參演處境劇時仍然獲得不少來自前輩的福利，經常食飯唔使錢：「講返《季節》，鄧碧雲女士演我阿媽，老前輩大將之風，做人有風度，我拍《季節》畀過幾次錢食飯，跟住就唔可以自己畀錢食喇，全部佢請晒，拍咗3、400集，唔我哋啲仔畀錢。跟住到《皆大歡喜》家燕姐又係咁，食飯唔畀你俾錢，總之一有啲舊制嘅大將喺度就係咁。好照顧我哋啲後輩，好有風範。」除了開劇有飯食之外，顏國樑更笑言演藝生涯受到不少恩惠，例如六叔邵逸夫食食飯、何守信請飯咖啡，他再補充說：「Kenny B（鍾鎮濤）又請食雲吞麵，好多嘢請我食，嗰邊阿倫（譚詠麟）請我沖涼添！好Friend，又係另一個Party。」

有阿倫請沖涼，多姿多彩！（截圖）

有福利，當然亦都有義務！顏國樑透露當年拍《香港八一至香港八六系列》非常艱辛：「因為太密喇！日日朝早八點對稿，九點化妝，十點鐘就入廠，日日掟劇本畀你呀！即畀即拍，成個『半小時』掟埋嚟，埋位唔順序喎，要就個景，可能拍尾先。所以拍處境劇係練到反應，每一集總有兩場六頁紙九頁紙對白，咁就你講晒。」不過到之後《皆大歡喜》時，顏國樑表示情況有所改善，因為主線較多，戲份會大家平分，相對地比較輕鬆！

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