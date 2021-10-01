葉蒨文「登六」自拍不掩飾白髮與皺紋　「與Lam看上去像雙胞胎」

久未露面的樂壇天后莎莉葉蒨文，原來已經60歲﹗雖然老公林子祥身在內地工作，但交遊廣闊的莎莉獲大批好友慶生。她更分享多張高清自拍照，花白髮色零濾鏡下，展示如何優雅地老去。

莎莉葉蒨文近年已甚少公開露面。（資料圖片）

莎莉貼出多張照片，面色紅潤相當精神，未有染髮任由歲月痕跡留在身上，花白髮色相當有光澤，面上只有少量表情紋但皮膚緊緻，完美示範優雅地老去。莎莉又撰寫長文分享「登六」感受：「今天我悠然邁入了以6字開頭的歲月!! 大腦一片空白!! 我將享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日，好似它們是稀有又美麗的珠寶；而其實，生命和地球也的確如此。我也想和你們分享真實的自我——外在與內在，容貌及心靈!!! 我只想做完完全全的，真正的自己！希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮，和可愛的皺紋! Lam 很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎! 我不知道我的整個自我會從這裡走向何方，但對接下來身心將會經歷的所有自然旅程，我真心期待… 就好像大自然一樣，她接受並擁抱一切如它們本初的樣子！」

林德信、GIN LEE李幸倪、李樂詩為莎莉葉蒨文慶祝60歲生日。（FB：@SALLY YEH）

雖然登六大日子老公林子祥不在身邊，但莎莉表示毫不介意：「今天我會和我愛的家人們和朋友們一起度過。對的，一位有愛家人不在這裏，他在內地，現在有空休息一下，但一直都在非常努力地工作! 我為Lam 感到驕傲，因為大家都非常開心他有機會同新一代如此出色、才華橫溢的年輕歌手們分享他的音樂。與這些富有激情的藝術家們一起唱歌是一種巨大的幸福；年輕一代的歌聲將給這個世界帶來改變。每一期節目我都有充滿期待地觀看，希望你們也會看！所有的藝術家們都在用每首歌和感情創造著自己的魔法！」

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