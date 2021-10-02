陳展鵬出動老婆設計Tee送Fans　「佢哋見到我都好似親人咁」

除了演技了得之外，陳展鵬的唱功亦相當不錯，今年推出兩首單曲《零歲》和《真愛配方》，當中《真愛配方》近日更榮登《勁歌金曲》的勁歌金榜冠軍歌曲。能夠有好成績，本身的實力當然是基本，不過粉絲的支持亦非常重要，展鵬接受《香港01》記者訪問時就表示，礙於疫情關係難以在香港以及星馬地區舉辦粉絲聚會大感可惜：「佢哋（Fans）係好錫我，好似呢排我要連續開三套戲，佢哋成日都會擔心我嘅身體，大家都知道我而家女細老婆嫩，個環境又出唔到埠。」

陳展鵬《真愛配方》榮登《勁歌金曲》的勁歌金榜冠軍。（網上圖片）

為了答謝粉絲一路以來的支持，展鵬近日特別設計了一款Tee作為小禮物：「其實我之前每年都會設計啲產品送畀Fans，例如眼鏡啦，但近兩年都冇喇，其中一個原因係要搵到國內廠，通唔到關又上唔到去試。」但皇天不負有心人，展鵬今次就找到香港造Tee的朋友：「其實正正式式係Phoebe（單文柔）設計嘅，我只不過係執行睇吓O唔OK啫。個小飛俠係我朋友嘅logo嚟，咁我就crossover埋自己嘅品牌。」對比起偶像與粉絲，展鵬認為大家的關係已經昇華至家人的感覺：「佢哋睇住我成長，出到街佢哋見到我都好似親人咁叫我睇住個身體，唔好捱壞要照顧屋企，聽咗好多，可能因為呢段時間大家經歷咗好多，我又主力都喺香港發展，冇去過啲咩其它地方。」

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同場加映：陳展鵬再戰歌壇迅速取得好成績 《真愛配方》成勁歌金榜冠軍歌曲

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