楊茜堯與老公羅子溢由拍拖到結婚生B多年來一直十分恩愛,今日(2日)是兩人結婚5周年紀念,楊茜堯於IG和微博post了他們拍拖到海灘玩的合照放閃大曬幸福。相中羅子溢半裸上陣孭住老婆,兩人都笑得非常之sweet,楊茜堯穿着的黑色通窿上衣性感又搶Fo。楊茜堯留言表示:「Happy anniversary,thanks for being in my life。 兩個人相愛,不是因為你多喜歡對方的優點,而是你能否容忍對方的缺點,夫婦相處之道#不經不覺又一年#5thanniversary #5周年快樂 #相識至今10年 #我們都要身體健康喔」她的一班圈中好友包括佘詩曼、鍾嘉欣以及陳自瑤等都留言為他們送上祝福。

有傳楊茜堯與老公羅子溢十分恩愛。(楊茜堯ig)

