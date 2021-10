黎姿 (Gigi)前日(10月1日)50歲正日生日,她於IG post了三代同堂為她慶生的全家福,十分之溫馨。昨日她又post了她今年所收到的生日禮物,包括大量鮮花和蛋糕,而當中最有心思的可算是她的女兒們親手自製給她的生日卡。卡上的畫作字體以及手工勞作都十分之漂亮,更寫了滿滿很愛媽媽的字句。Gigi留言表示:「Thanks again for making my birthday special」。網民繼續為她送上生日祝福,又大讚她的女兒送的生日卡很窩心,有網民就表示:「媽媽的驕傲」。

Gigi個靚樣完全唔似50歲。(黎姿IG)

