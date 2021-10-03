Jer柳應廷自信可騷肌拍廣告 姜濤：有人拍MV時係咁食宵夜

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、陳瑞輝（Frankie ）今早現身旺角嘅口罩期間限定店，一眾「姜糖」、「皮寶寶」同「柳柳粉」企滿活動現場，十分墟埳。在店內拍攝時，Jer心情大靚，除拎起收錢的掃描器掃向隊友外，又不時向fans 扮鬼扮馬。 三子接受訪問時，表示由花姐口中知悉昨晚已經有鏡粉排隊，為此感到心痛，Jer表示：「好多謝大家一路咁支持，但我哋最想係佢哋身體健康，唔想佢哋排通宵令身體變差，最緊要健健康康見我哋。」
姜濤與Jer早前剛完成電影拍攝，他透露有較多休息時間，與此同時亦可專心準備第9首solo歌，在旁的Jer隨即玩踢爆：「佢前幾日好開心 ，排舞時食到好飽。」問到Frankie 有否打算也推出個人單曲，佢就話都有考慮過，但自覺仲有好多嘢未滿意，尤其是隊友姜濤、Jer都唱得咁好，所以永遠都覺得未夠好。Jer聞言反即笑言：「跳舞都唔夠你嚟，其實大家都有不斷上堂裝備自己。」
提到隊中的兩位Anson近日大騷腹肌拍攝內衣廣告而引起熱議，Jer即笑言：「其實下次可以考慮搵我同姜濤。」被拖落水嘅姜濤到底接唔接受呢？佢就話：「你得我咪得囉。」Jer聞言後又話：「點會唔得？操fit啲咪得囉，由平時一星期一次gym ，變一星期兩次，哈哈！」但瞬即被姜濤踢爆「有人拍MV時係咁食宵夜」，十分好笑，Jer解釋係因為做嘢壓力大，之後又謂：「我哋第一次睇到啲相已經覺得使唔使去到咁盡 ，但都真係覺得佢哋好厲害，為咗呢個廣告操咗好耐。」
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